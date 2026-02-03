Pronostico PSV Eindhoven-Heerenveen | non c’è proprio storia

Questa sera si gioca la partita tra PSV Eindhoven e Heerenveen, valida per i quarti di finale di Coppa d’Olanda. Il PSV è nettamente favorito, grazie a una stagione da record: in campionato, ha 16 punti di vantaggio sulla seconda e non ha mai perso in casa. La differenza tra le due squadre appare evidente, e molti si aspettano una vittoria netta per i padroni di casa.

PSV-Heerenveen è una partita degli quarti di finale di Coppa d'Olanda. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla In Olanda, il PSV, fa praticamente un altro sport rispetto alle avversarie: primo in classifica con sedici punti di vantaggio sulla seconda, miglior attacco e miglior difesa e, in casa, in questa stagione, non ha mai perso. Pronostico PSV-Heerenveen: non c'è proprio storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ovvio che dopo aver messo in cassaforte la vittoria del campionato – non c'è nessuna possibilità di essere ripresi, è evidente – la squadra di Bosz vuole trovare motivazioni giocando partite di altre competizioni.

