Questa sera alle nove, Arsenal e Chelsea si fronteggiano nella semifinale di League Cup. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con i due club pronti a sfidarsi per un posto in finale. Sono dieci gli incroci tra le due squadre in questa stagione, ma il pronostico sembra già scritto. La sfida si svolge sotto gli occhi degli appassionati, con le formazioni ancora da definire e la tensione alle stelle.

Arsenal-Chelsea è una partita valida per il ritorno delle semifinali di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Reduce da un weekend perfetto che ha blindato ulteriormente le sue ambizioni, l’ Arsenal si tuffa adesso nella semifinale di ritorno di League Cup contro il Chelsea. Il 3-2 dell’andata a Stamford Bridge è il manifesto della stagione degli uomini di Arteta. Una squadra vorace, capace di dominare anche nelle competizioni cosiddette secondarie e che parte con il vantaggio psicologico (e di punteggio) per staccare il pass per la finale. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Chelsea, dieci incroci e un solo verdetto: destino già scritto

Chelsea-Arsenal, in programma mercoledì alle 21:00 a Stamford Bridge, è una sfida valida per l’andata delle semifinali di League Cup.

