Pronostici di oggi 3 febbraio | Arsenal e Chelsea si giocano la finale il Milan deve rispondere all’Inter

Eccoci al riepilogo dei pronostici di oggi 3 febbraio. L’Arsenal parte favorito per arrivare in finale di EFL Cup, ma ha solo un gol di vantaggio e deve tenere alta la guardia contro il Chelsea. Il Milan, invece, cerca di rispondere all’Inter, che ha ottenuto una vittoria importante nelle ultime partite. La giornata promette emozioni e sorprese.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 3 febbraio. L’Arsenal parte favorito a diventare la prima squadra a qualificarsi per la finale di EFL Cup, ma con un solo gol di vantaggio qualcosa rischia. Il Chelsea fu molto fortunato a Stamford Bridge ma stasera questo non conterà. Il Milan a Bologna senza Pulisic, oltreché. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 3 febbraio: Arsenal e Chelsea si giocano la finale, il Milan deve rispondere all’Inter Approfondimenti su Arsenal Chelsea Pronostici di oggi 18 gennaio: Il Milan deve rispondere all’Inter Ecco i pronostici di oggi, 18 gennaio, con attenzione alla sfida tra Inter e Milan. Pronostici di oggi 30 novembre: Chelsea-Arsenal, Roma-Napoli, Pisa-Inter La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Arsenal Chelsea Argomenti discussi: Pronostico Musetti-Fritz quote ottavi finale Australian Open; Pronostico Bologna-Milan: analisi e probabili formazioni 3/02/2025 Serie A; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 6/1526 di sabato 31 gennaio 2026; Pronostici Ben Shelton - Jannik Sinner: una sfida senza storia. Pronostici Bundesliga, partite di oggi: cosa giocare in Stoccarda-Eintracht e Dortmund-WerderQualche giorno fa, al rientro dalla sosta, lo Stoccarda si è rimesso in moto nel migliore dei modi andando a vincere proprio a a Leverkusen (agganciandolo al terzo posto) con il punteggio di 4-1. corrieredellosport.it Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (7^ giornata, oggi 20 gennaio 2026)Pronostici Champions League: quote e previsioni oggi martedì 20 gennaio 2026, i favoriti nelle partite della settima giornata con Inter e Napoli. ilsussidiario.net #SerieA La giornata di oggi: #Torino-#Lecce ore 12.30 #Como-#Atalanta ore 15.00 #Cremonese-#Inter ore 18.00 #Parma-#Juventus ore 20.45 Pronostici - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.