Promo di Ryanair spalanca i cieli per viaggi di primavera a costo ridotta**

Ryanair apre le prenotazioni per i voli di primavera a prezzi molto bassi. La compagnia low cost ha annunciato una promozione speciale che permette di volare in Europa a partire da 16,99 euro. Chi ha voglia di partire, può trovare offerte convenienti e programmare i propri viaggi in anticipo, approfittando di questa occasione.

Ryanair ha lanciato una promozione estiva che permette di viaggiare in Europa a partire da soli 16,99 euro. La campagna, valida per voli verso destinazioni come Valencia e Rabat, è attiva fino al 4 febbraio 2026 e permette di raggiungere le mete fino al 25 marzo successivo. L’offerta, che mira a spingere i viaggiatori verso i paesi caldi e vivaci della primavera, include anche un itinerario da Milano a Valencia, dove il clima già inizio a favorire escursioni all’aperto e visite alla città con il suo baricentro architettonico. Le attrazioni della destinazione, come il Mercato Centrale o il Quartiere dell’Arte, si sposano perfettamente con l’atmosfera calda e colorata della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

