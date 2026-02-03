Progetti dedicati al benessere degli anziani intraprendono a Porto Torres

A Porto Torres parte un nuovo progetto dedicato agli anziani. Si chiama “My Care, Speranza e Desiderio” e mira a migliorare la qualità della vita delle persone anziane del territorio. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Auser Li Punti – Sassari Odv e i Comuni di Sassari, Sorso, Porto Torres e Stintino.

A Porto Torres inizia un nuovo progetto per il benessere degli anziani: "My Care, Speranza e Desiderio", un'iniziativa promossa da Auser Li Punti – Sassari Odv in collaborazione con i Comuni del Plus di Sassari, Sorso, Porto Torres e Stintino. L'iniziativa, sostenuta con risorse del Fondo nazionale delle Politiche Sociali, è rivolta agli anziani autosufficienti residenti nei comuni coinvolti. Il progetto mira a promuovere il benessere psico-relazionale delle persone over 65, favorendo l'invecchiamento attivo attraverso attività culturali, ricreative e formative, momenti di aggregazione intergenerazionale, laboratori di alfabetizzazione digitale e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio.

