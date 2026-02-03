Si è spento il professor Mirko Galli, un insegnante e musicista molto stimato. Riservato e appassionato, lasci un ricordo positivo tra studenti e colleghi. Era un artista poliedrico che amava il suo lavoro e si dedicava con entusiasmo ai giovani.

"Il professor Mirko Galli lascia un meraviglioso ricordo. Riservato ed entusiasta del suo lavoro, era una persona ricca di contenuti e un artista poliedrico. Alcuni studenti, appresa la notizia della sua morte, si sono commossi". Il liceo artistico Cantalamessa esprime cordoglio per la morte del suo docente, che si è spento dopo una lunga malattia. La scuola, dove insegnava italiano, osserverà oggi un minuto di silenzio per ricordarlo. Originario del Veneto, 51 anni, aveva studiato lettere a Macerata e viveva a Madonna del Monte. Lascia la moglie Anna e un figlio. Oggi alle 10 ci sarà anche una cerimonia laica al centro funerario di via dei Velini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prof e musicista, addio a Mirko Galli: "Amava il suo lavoro e gli studenti"

Approfondimenti su Mirko Galli

Gli studenti ricordano il prof Alessandro Dei, figura fondamentale per il liceo Gobetti Volta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mirko Galli

Argomenti discussi: Prof e musicista, addio a Mirko Galli: Amava il suo lavoro e gli studenti; Angelo Foletto è morto, addio al musicista e critico: aveva 76 anni. Voce limpida e autorevole; Angelo Foletto è morto, addio al musicista e critico: aveva 76 anni. Voce limpida e autorevole; Amici, Maria De Filippi cerca un insegnante di ballo: Sonia Bruganelli spera nella chiamata di Angelo Madonia.

E’ morto Nick Becattini, addio a un grande musicista, il dolore della ToscanaE’ morto il musicista Nick Becattini. Era affetto da Sla dal 2018 e aveva raccontato con coraggio la sua malattia. Profondo il cordoglio degli ambienti musicali toscani. Sessantadue anni, era un ... quotidiano.net

Dal latte al Parmigiano Reggiano Galli. La massa caseosa, appena separata dal siero, viene divisa in due e raccolta nei teli, in attesa di essere inserita nelle fascere marchianti. È uno dei primi passaggi della trasformazione: quello in cui la forma comincia a pr - facebook.com facebook