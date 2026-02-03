Processo per abusi edilizi a carico di Gianluca Vacchi | indagato sulla villa sarda per violazioni urbanistiche

Gianluca Vacchi, noto influencer e imprenditore milanese, si trova sotto inchiesta per abusi edilizi legati alla sua villa in Sardegna. Questa mattina è stato portato davanti al tribunale di Sassari, insieme al progettista e all’impresario coinvolti nel progetto. L’accusa riguarda presunte violazioni urbanistiche durante i lavori di costruzione.

Gianluca Vacchi, noto influencer e imprenditore milanese, è stato formalmente portato davanti al tribunale di Sassari per un processo che lo vede imputato, insieme al progettista architetto Giovanni Faggioli di Milano e all'impresario Giovanni Maria Filigheddu di Arzachena, di abusi edilizi commessi nella costruzione della sua villa sarda. L'azione penale è scattata dopo una lunga indagine condotta dalla Procura della di Sassari, che ha individuato una serie di irregolarità nel procedimento autorizzativo relativo al complesso immobiliare situato in località Porto Cervo, nel comune di Arzachena, in una delle aree più protette e controllate della Sardegna.

Gianluca Vacchi dovrà rispondere in tribunale per i lavori di ampliamento della sua villa a Porto Cervo.

Gianluca Vacchi dovrà affrontare un processo il 13 marzo a Tempio Pausania, dove sarà ascoltato dal giudice Marco Contu.

