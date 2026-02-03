Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo Remake un oggetto da collezione spunta in rete

Un oggetto da collezione è finito online, facendo nuovamente parlare del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Nonostante la cancellazione ufficiale, alcuni fan sono riusciti a condividere immagini e dettagli, alimentando le discussioni tra gli appassionati. La scena si accende ancora una volta, con curiosi che cercano di scoprire cosa potrebbe ancora succedere.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake continua a far parlare di sé, nonostante la cancellazione ufficiale. In rete è infatti emerso un video che mostra quello che potrebbe essere un oggetto da collezione legato al progetto. Il filmato ha iniziato a circolare solo di recente, pur essendo online da giorni, con il contenuto che suggerisce l’esistenza di materiale promozionale già pronto. Un dettaglio che riaccende le discussioni sullo stato reale del remake prima dello stop. Il video mostra una replica del celebre Pugnale del Tempo, probabilmente realizzata in resina, racchiusa all’interno di un contenitore in legno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Ubisoft ha annunciato la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, confermando la fine dello sviluppo di uno dei progetti più complessi dell’azienda negli ultimi anni.

Recenti indiscrezioni suggeriscono che il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo potrebbe essere stato cancellato al 99%.

