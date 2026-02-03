Prima pagina Tuttosport | Il ginocchio non convince | niente Milan per Mateta

Questa mattina, la prima pagina di Tuttosport si apre con una notizia che farà discutere i tifosi rossoneri. Mateta, attaccante del Milan, non sarà in campo contro il suo attuale club. Il motivo? Il ginocchio non convince e quindi il suo rientro in squadra sarà rimandato. I dubbi sulla sua condizione fisica pesano, e i medici hanno deciso di non rischiare. La società dovrà ora valutare le prossime mosse per rinforzare l’attacco.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 3 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Sono arrivati, l'ultimo giorno di mercato, l'esterno offensivo Jérémie Boga e il terzino destro Emil Holm, ma non è giunto il centravanti. Ora, per la Juve, è tempo di pensare al rinnovo del contratto del tecnico Luciano Spalletti, della stella Kenan Yildiz e del duttile e utile Weston McKennie.

