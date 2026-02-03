Prima pagina Gazzetta dello Sport | Salta Mateta il Milan lo scarta | deve operarsi

Questa mattina il Milan ha deciso di non puntare più su Mateta. L’attaccante dovrà operarsi e salterà le prossime partite. La società rossonera ha comunicato che la scelta è stata presa per motivi medici e che l’attaccante sarà fuori dal campo per un po’. La decisione cambia i piani di mercato e apre a possibili inserimenti in rosa. I tifosi aspettano aggiornamenti sulle prossime mosse del club.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Spazio, poi, al mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, al Milan: i rossoneri scartano il francese, che dovrà operarsi per un problema al ginocchio. E stasera, a Bologna, nel posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026, l'unico attaccante senza guai fisici - e giocoforza titolare - sarà Christopher Nkunku. Ieri sera, a Udine, un gol di Jurgen Ekkelenkamp ha regalato all'Udinese di Kosta Runjaic una vittoria importante contro la Roma di Gian Piero Gasperini: i giallorossi scivolano così fuori dalla zona Champions League.

