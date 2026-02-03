Prima pagina Corriere dello Sport | Salta Mateta Pulisic a casa ansia Leao | Milan a vuoto

Il Milan si trova a dover affrontare una giornata complicata. Mateta salta l’impegno, Pulisic resta a casa e Leao preoccupa i tifosi. La squadra rossonera si presenta con diverse assenze e l’ansia si fa sentire in vista delle prossime partite. I giornalisti seguono da vicino la situazione e analizzano le possibili conseguenze.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Milan di Massimiliano Allegri, alle prese in questi giorni con innumerevoli salite. Sul fronte mercato, saltato l'arrivo di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace: le visite al ginocchio non hanno dato buon esito. In vista della trasferta di questa sera a Bologna, invece, assenti Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, non al meglio Rafael Leao, che partirà dalla panchina.

