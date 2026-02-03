La situazione negli Stati Uniti si fa sempre più instabile. Il secondo mandato di Donald Trump, che si sta svolgendo dopo l’amministrazione Biden, sta portando a tagli drastici in sanità, istruzione e nel governo federale. I dazi sono aumentati e le tensioni con altri Paesi sono diventate frequenti, con minacce anche serie come quella di “prendersi” la Groenlandia. La politica americana si muove su un filo sottile, e lo scenario appare sempre più complesso.

La situazione negli Stati Uniti si fa più delicata ogni giorno che passa. Il secondo governo di Donald Trump, che segue il suo primo insediamento e la presidenza di Joe Biden, sta facendo tabula rasa in diversi settori dell’amministrazione pubblica: tagli alla sanità, all’istruzione e al governo federale, dazi verso tutti i Paesi, “invasioni di campo” e minacce come quella di “prendersi” la Groenlandia. Ciò che suscita maggiore preoccupazione è la questione legata all’ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia incaricata della sicurezza delle dogane e della gestione dei flussi migratori: arresti di massa, uso della violenza e, in alcuni casi, abuso di “legittima difesa”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Prima di Civil War, questa perla aveva previsto l’America di oggi

Approfondimenti su Donald Trump

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

145- Civil War : la guerra civile negli USA di Trump [Pillole di Cinema & Serie TV]

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Una battaglia dopo l’altra, Civil War, Eddington e la democrazia americana; Spider-Man: Brand New Day sarà qualcosa di mai visto prima: novità ufficiali!; Spider-Man 4 di Sam Raimi non si farà mai: Non sarebbe giusto resuscitare la mia versione; Wagner Moura: ruoli e coscienza politica prima de ‘L’Agente Segreto’.

Tom Holland partecipa alla prima di Captain America Civil WarTom Holland partecipa a una première cinematografica indossando un look formale classico ... msn.com

Captain America: Civil War, stasera in prima serata su Italia 1Va in onda questa sera, lunedì 17 febbraio 2025, in prima serata (alle 21.20) su Italia 1 Captain America: Civil War, film del 2016 diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo. Si basa sul famoso ... gazzetta.it

CIVIL WAR : La grandiosita' vede cedere le sue fondamenta . La stabilita' diviene un grido che rieccheggia in un cielo meraviglioso , distopico e iperrealista - facebook.com facebook

Sembra "quella" scena del film Civil War. x.com