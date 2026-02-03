prima categoria la virtus faenza travolge il meldola il savarna ne prende 3

La Virtus Faenza di Tabanelli batte 3-0 il Meldola e si avvicina ai playoff. La squadra di casa domina sin dai primi minuti, con il gol di Placci al 13’. Nella ripresa Righini e Gamberi siglano le altre reti, portando il risultato a favore dei locali. Il Meldola, invece, subisce un’altra sconfitta dopo il grande inizio di stagione.

Messe di gol in Prima Categoria. Nel girone G, la Virtus Faenza di Alessandro Tabanelli (in foto) travolge 3-0 (13’ pt Placci, 28’ st Righini, 45’ st Gamberi) l’ex capolista Meldola e si avvicina ai playoff. Il Fosso Ghiaia cade 2-1 (9’ pt Ramoz (E), 30’ pt Bagnolini (E), 1’ st D. Zanotti) con la nuova capolista Edelweiss, secondo anche il Tozzona: 4-1 al Savio (17’ pt Ferrani (S), 28’ pt Pozzato, 32’ pt Tozzola, 2’ st Pozzato, 48’ st Caravita). Nel girone F implacabile Copparo: 6-1 al Real Fusignano (14’ pt DSi Laurenti, 23’ pt Borges, 31’ pt e 42’ pt Cazzadore, 15’ st rig. Di Pinto (RF), 25’ st Fornasier, 31’ st Franceschini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

