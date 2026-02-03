Le bollette del gas sono aumentate del 10,5% a gennaio rispetto a dicembre. Si tratta di un incremento che colpisce soprattutto le famiglie a basso reddito, che già faticano a far quadrare i conti. Le autorità sono al lavoro per trovare soluzioni e ridurre l’impatto di questo aumento sui consumatori più fragili.

Le bollette del gas sono salite del 10,5% a gennaio, in aumento rispetto a dicembre, per i clienti che beneficiano del Servizio di tutela della vulnerabilità. Lo ha reso noto l’Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, il gas, l’acqua e i rifiuti. Il rialzo è legato alle condizioni meteo particolarmente rigide del primo mese dell’anno, che hanno incrementato la domanda di gas, con conseguenze sul costo finale per gli utenti. Il prezzo della materia prima gas è passato da 34,20 euro al megawattora a 37,75 euro. Questo andamento è stato registrato anche a causa del forte calo delle quote dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prezzi in aumento del 10,5% per i consumatori, in attesa di soluzioni per le famiglie a basso reddito.

Approfondimenti su bollette gas

Per il 2026, è previsto un bonus energia di 55 euro destinato a famiglie a basso reddito e piccole imprese.

