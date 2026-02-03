Prevenzione sanitaria | l’attesa per la convalida dei protocolli supera i limiti dell’adesione

Il governo ha messo in pausa la ripresa delle nuove regole sanitarie. Nonostante i protocolli siano pronti, sono ancora in attesa di essere ufficialmente approvati. La conferma della convalida si fa attendere, lasciando in sospeso le misure di prevenzione che dovrebbero entrare in vigore presto.

Il governo ha annunciato una nuova fase di ristrutturazione del sistema sanitario, con un su una serie di protocolli sanitari che, pur essendo stati definiti e previsti, restano ancora da convalidare. Questo rallentamento è stato denunciato con forza da Fontana, un esperto nel settore sanitario, che sottolinea: «Fermo preventivo c’è sempre stato, problema è che convalida non arriva». L’attesa per la validazione dei protocolli riguarda diversi comuni della Sicilia, tra cui Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano C.to, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

