Pressioni quando dissentivo dicevano che turbavo il mercato l’ex sindaco di Visibilia teste nel processo a Daniela Santanchè

"Ero stufo di fare dissenting opinion, di essere l'unica pecora nera, sembrava fossi un folle". È uno dei passaggi più significativi della deposizione di Gianfranco Vitulo, ex sindaco di Visibilia Editore spa, ascoltato come teste nel processo in corso a Milano per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altri 15 imputati. Il procedimento riguarda i bilanci della società editoriale fondata dalla stessa Santanchè, relativi agli anni dal 2016 in poi. Vitulo, commercialista ed espressione dei soci di minoranza — in particolare di Paola Ferrari De Benedetti — ha fatto parte del collegio sindacale di Visibilia dal 2016 al 2018.

