Presentazione di Fashion week il libro di Eleonora Rossi Castelli che farà immergere i modenesi nel mondo della moda
A Milano si apre la settimana più attesa dell’anno: la Fashion Week. Durante questi sette giorni, i modaioli e le case di moda si sfidano a colpi di sfilate, eventi e novità. È un momento in cui l’attenzione ai dettagli conta, e un errore di stile può costare caro. Per i modenesi, però, questa settimana avrà anche un’altra faccia: il lancio del nuovo libro di Eleonora Rossi Castelli, intitolato “Fashion week”. Un’occasione per immergersi nel mondo della moda e scoprire cosa succede dietro le quinte di questa
C'è una settimana, a Milano, in cui può succedere di tutto. È la Fashion Week, sette giorni di follia pura in cui un outfit sbagliato può compromettere una carriera. La Milano della moda fa da sfondo alle storie di quattro giovani donne, che si intrecciano e si scompigliano, tra lavoro e amore.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Fashion Week
Precious Fashion: il evento che svela le tendenze emergenti nel mondo della moda
Il progetto di Dijana Pavlovi? tra gioielli, rituali e moda circolare, presentato a Fashion Beyond Waste di ZeroW durante la Berlin Fashion Week
Durante la Berlin Fashion Week, ZeroW ha presentato il progetto di Dijana Pavlovi?, un mix di gioielli, rituali e moda circolare.
Argomenti discussi: Milano fashion week gennaio 2026: tutti gli eventi in calendario; Paris Haute Couture Week, alle sfilate anche Charlotte Casiraghi e Nicole Kidman. FOTO; MFW febbario 2026: Debutti pesanti (Demna e Chiuri), ritorni simbolici e una generazione che resta ai margini; Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate moda donna autunno inverno 2026.
Milano Fashion Week riepilogo della terza giornata: Prada, Victor-Hart, Etro e le altre sfilateMilano Fashion Week riepilogo della terza giornata: Prada, Victor-Hart, Etro e le altre sfilate. Domenica 18 gennaio. mam-e.it
Milano Fashion Week Uomo: le celeb avvistate alle sfilate milanesiDa Hudson Williams, star di Heated Rivalry che ha debuttato da DSquared 2 a Bensone Boone: ecco chi c'era alle sfilate milanesi. grazia.it
Eleonora Rossi.
