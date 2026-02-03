Presentazione di Fashion week il libro di Eleonora Rossi Castelli che farà immergere i modenesi nel mondo della moda

A Milano si apre la settimana più attesa dell’anno: la Fashion Week. Durante questi sette giorni, i modaioli e le case di moda si sfidano a colpi di sfilate, eventi e novità. È un momento in cui l’attenzione ai dettagli conta, e un errore di stile può costare caro. Per i modenesi, però, questa settimana avrà anche un’altra faccia: il lancio del nuovo libro di Eleonora Rossi Castelli, intitolato “Fashion week”. Un’occasione per immergersi nel mondo della moda e scoprire cosa succede dietro le quinte di questa

