Preparativi in corso per l' uscita della carrozza del Senato

I preparativi sono in corso per l’uscita della carrozza del Senato. Le carrozze partiranno da via Marletta, perché i lavori di ristrutturazione nel cortile interno non sono ancora finiti. La decisione è stata presa per evitare ritardi, anche se ancora non si sa quando si svolgerà il prossimo viaggio ufficiale.

Quella di quest'anno è un’edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Le reliquie di Sant'Agata furono, infatti, trafugate da Catania nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Maniace e portate a Costantinopoli per farsi perdonare dall'imperatore. Dopo 86 anni di "esilio", nel 1126, i soldati Gisliberto e Goselmo, su ordine della Santa apparsa in sogno, riportarono le spoglie a Catania. Il vescovo Maurizio, consapevole dell'importanza storica e spirituale di quel ritorno, ordinò che tutti gli abitanti partecipassero alla processione a piedi nudi e vestiti di bianco, un segno di purezza e devozione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Senato Carrozza

La festa di Sant’Agata a Catania si apre con una novità: tre ragazzi saliranno sulla carrozza del Senato al posto del sindaco.

Due giovani di Catania salgono sulla Carrozza del Senato durante la festa di Sant’Agata 2026.

