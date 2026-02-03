Premio Cesare Zavattini 2025 26 | la giuria proclama i vincitori della 10ª edizione

Sabato 31 gennaio 2026, alla Fondazione AAMOD, si è chiusa la decima edizione del Premio Cesare Zavattini. La giuria ha annunciato i vincitori di quest’anno, dopo una giornata intensa di selezioni. Tra i partecipanti, molti giovani emergenti, e tra i giurati, nomi importanti del cinema e della cultura italiana. La cerimonia si è svolta in un clima di grande entusiasmo, con i premiati che hanno ricevuto il riconoscimento davanti a un pubblico compreso tra addetti ai lavori e appassionati. Ora, si attende di scopr

Si è svolta sabato 31 gennaio 2026, presso la Fondazione AAMOD, la giornata conclusiva della fase di selezione del Premio Cesare Zavattini 202526. Al centro dell’appuntamento: il pitch dei progetti finalisti – con presentazione dei dossier di sviluppo e proiezione dei teaser – e la successiva deliberazione della Giuria, chiamata a individuare i vincitori della decima edizione e ad assegnare eventuali menzioni speciali. Durante la mattinata, autori e autrici di undici progetti partecipanti al Workshop hanno offerto un panorama ricco e articolato di approcci al riuso creativo del materiale d’archivio, tra sperimentazione, racconto personale e interrogazione critica della memoria collettiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

