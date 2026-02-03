A Praga, circa 90 mila persone sono scese in piazza per sostenere il presidente Petr Pavel. La manifestazione si è svolta nel cuore della città, con i partecipanti che hanno espresso il loro appoggio al capo dello Stato. La protesta è arrivata in un momento in cui il Paese sembra diviso tra le politiche del presidente e quelle del premier, creando tensioni politiche evidenti.

Roma. Circa 90 mila persone sono scese in piazza nel centro di Praga a sostegno del presidente della Repubblica ceca Petr Pavel. La manifestazione è stata convocata dall’associazione Milion chvilek, come reazione ai presunti messaggi che Petr Macinka, il doppio ministro (degli esteri e dell’ambiente), avrebbe mandato al presidente – è stato proprio Pavel a pubblicarli – e che sono stati definiti “tentativi di estorsione”. Macinka vuole ottenere la nomina di Filip Turek, membro del suo stesso partito Automobilisti per loro stessi, a ministro dell’Ambiente. “In caso contrario – avrebbe scritto Macinka al presidente – taglierò i ponti in modo tale che il suo mandato entrerà nei libri di Scienze politiche come caso estremo di convivenza”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Praga divisa fra le politiche parallele del presidente e del premier

