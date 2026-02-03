Posizioni economiche ATA ecco le convocazioni e le sedi prova finale AGGIORNATO

Dal 23 al 27 febbraio, il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le date delle prove finali per le posizioni economiche ATA. Sono in tutto 46mila i posti disponibili, e le prove si terranno in diverse sedi in tutta Italia. I candidati coinvolti stanno ricevendo le convocazioni con le indicazioni sui luoghi e le modalità di svolgimento. La macchina organizzativa è in movimento per completare tutto entro la fine del mese.

Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi di convocazione. Come spiegato dal Ministero nelle istruzioni per i candidati, gli aspiranti potranno visualizzare il PDF recante la convocazione alla prova scritta nella propria area riservata della "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", sezione "Graduatorie", raggiungibile dall'indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio".

