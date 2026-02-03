Portiere deve andare in bagno e ferma tutto | gara sospesa per 4'

Durante la partita tra Betim e Cruzeiro all’Arena Urbsan, un episodio insolito ha interrotto il gioco. A due minuti dalla ripresa, il portiere del Cruzeiro ha fermato tutto, chiedendo di fermare il match. Ha spiegato all’arbitro di avere un’urgenza e si è precipitato negli spogliatoi per andare in bagno. La partita è rimasta sospesa per circa quattro minuti prima di riprendere normalmente.

Scene fuori dall'ordinario all'Arena Urbsan durante Betim-Cruzeiro. A due minuti dalla ripresa, il portiere del Cruzeiro segnala all'arbitro un'urgenza e corre negli spogliatoi per andare in bagno. Il gioco viene sospeso per circa quattro minuti, con giocatori e arbitro in attesa. Al rientro, Cássio torna sorridente e diventa bersaglio dell'ironia dei tifosi di casa.

