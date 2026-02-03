Porte chiuse per i pazienti con appuntamento la clinica rassicura | Siamo aperti problemi tecnici Ma in realtà è fallita

La clinica ha chiuso le porte ai pazienti con appuntamento, lasciando molti in attesa. La direzione ha spiegato che si tratta di problemi tecnici, ma in realtà sembra essere fallita. Molti cittadini si sono trovati davanti a porte chiuse, anche se ufficialmente l’ospedale conferma di essere aperto. La situazione crea confusione e preoccupazione tra chi cerca assistenza sanitaria.

Nonostante gli appuntamenti e le rassicurazioni della clinica sul web, i pazienti si sono trovati davanti a porte chiuse e luci spente. Intanto la struttura risulta ufficialmente in liquidazione giudiziale Visite confermate e appuntamenti fissati. Ma all’arrivo, le porte sono chiuse, le luci spente e il telefono muto. Nonostante rassicurazioni che parlano di “problemi tecnici” e apertura regolare, la realtà è un’altra: la struttura privata coinvolta è già in procedura di liquidazione. 300 giorni per una visita dermatologica o una colonscopia: aspettare o pagare, perché le liste d'attesa sono così lunghe Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle Dagli anni d’oro dei forni accesi alle fabbriche chiuse: il declino della ceramica di Faenza (che sopravvive nelle botteghe)🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Clinica Fallimento

Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia necessita di più tempo prima di aderire al Board of Peace per Gaza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Clinica Fallimento

Argomenti discussi: Petardo su Audero, cosa rischia l'Inter? L'avvocato: Possibile chiusura della curva o gara a porte chiuse; Petardo Audero: ipotesi Inter-Juve a porte chiuse o senza curva. L'Osservatorio Nazionale decide; Formula 1, i primi test: come funzionano, perché si gira a porte chiuse, quando tocca alla Ferrari; Gli inferni a porte chiuse della nuova sicurezza.

Elezioni comunali, Martella riunisce (a porte chiuse) la coalizione di centrosinistra per definire i programmiMESTRE (VENEZIA) - Il primo incontro da candidato sindaco del centrosinistra lo farà oggi, a porte chiuse, con tutta la sua coalizione. Andrea Martella non perde tempo e a meno di ... ilgazzettino.it

Melegnano, proteste per le assemblee dei sindaci a porte chiuse«Basta con le assemblee dei sindaci a porte chiuse. I cittadini hanno diritto ad essere informati». Lunedì pomeriggio è stato questo il filo conduttore del presidio organizzato dal Forum salute di Mel ... ilcittadino.it

Al termine della settimana di test a porte chiuse a Barcellona, appassionati e addetti ai lavori si sono immediatamente attivati nel tentativo di capire quale fosse lo stato di forma delle varie scuderie scese in pista. Alla luce della solidità mostrata, a finire sotto la - facebook.com facebook

Assemblea Mps a porte chiuse: vietato parlare dei guai di Siena. Tiene banco il futuro assetto del Monte dei Paschi, da cui è partita la scalata a Mediobanca guidata da Francesco Gaetano Caltagirone e da Francesco Milleri. @gianni_dragoni x.com