porsche valuta lo stop alle versioni elettriche di boxster e cayman per tagliare i costi

Porsche sta valutando di interrompere la produzione delle versioni elettriche di Boxster e Cayman. La casa tedesca si sta concentrando sul taglio dei costi e sta ripensando la strategia legata alle vetture a batteria. La decisione potrebbe portare a una svolta nelle future linee di modelli sportivi.

Secondo quanto riporta la testata specializzata Autonews.com, Porsche valuta un possibile stop ai programmi delle sportive elettriche derivate dalla famiglia 718, in un contesto di revisione dei costi e ripensamento della strategia a batteria. Secondo fonti vicine al dossier, il nuovo amministratore delegato Michael Leiters starebbe considerando l’ipotesi di accantonare le versioni EV di Boxster e Cayman, progetto già segnato da ritardi tecnici e spese di sviluppo in crescita. Le due vetture, storicamente porta d’ingresso al marchio Porsche con prezzi d’attacco intorno ai 70 mila euro, sono uscite di produzione con motore termico nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

