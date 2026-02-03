Ponticelli 23enne uccisa con una coltellata alla schiena

La tragedia si è consumata a Ponticelli, dove una ragazza di 23 anni è stata colpita con un coltello alla schiena. La giovane è stata portata d’urgenza all’ospedale Villa Betania, ma non ce l’ha fatta. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo e chi sia il responsabile. La comunità è scioccata per questa morte improvvisa e violenta.

La giovane vittima è deceduta dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli. Una giovane di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita.

