Ponte Kennedy corsia in uscita quasi raddoppiata per le Olimpiadi

Questa mattina gli operai hanno ampliato la corsia in uscita dal ponte Kennedy in direzione Malgrate. Lavorano da settimane per preparare la strada alle Olimpiadi e questa modifica va in questa direzione. Ora il flusso di traffico in quella zona dovrebbe migliorare, almeno in teoria.

Lunedì 2 febbraio, nella mattinata, gli operai hanno allargato la corsia in uscita sul ponte Kennedy in direzione Malgrate. L'intervento è stato rapido e il risultato è visibile: la larghezza della carreggiata è quasi raddoppiata rispetto alla configurazione che ha caratterizzato la prima fase dei lavori per il teleriscaldamento sulle due sponde del lago. L'ampliamento arriva a pochi giorni dalla conclusione di questa fase dei lavori di posa rete del teleriscaldamento sul ponte Kennedy, iniziati a novembre 2025. Durante tutto il periodo del cantiere il ponte era stato mantenuto a doppio senso di marcia a corsia unica, con un restringimento sensibile della carreggiata che ha pesato sulla viabilità di una delle arterie principali di Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Ponte Kennedy

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ponte Kennedy

Argomenti discussi: ? Ponte Kennedy, la corsia in uscita si allarga: operai all'opera; Ponte Kennedy, tregua olimpica per il cantiere del teleriscaldamento: corsie più larghe; Partiti i lavori della nuova ciclopedonale di viale Kennedy; Ambulanze bloccate sul lungolago: Situazione temporanea, la corsia sarà larga 5 metri.

Ponte Kennedy, tregua olimpica per il cantiere del teleriscaldamento: corsie più largheDurante le Olimpiadi di Milano-Cortina l'ingombro del cantiere verrà ridotto per rendere più fluido il traffico. Completati i lavori in via Fiandra ... leccotoday.it

SP 583: CHIUSURA TOTALE VERSO LECCO SUL PONTE KENNEDY FINO AL 1 MARZOLECCO – La Provincia di Lecco ha emesso una ordinanza relativa al prolungamento della chiusura totale al transito della corsia di ingresso al ponte Kennedy sulla Sp 583 Lariana in direzione Lecco dal ... lecconews.news

Partiti i lavori della nuova pista ciclopedonale di viale Kennedy (lato canale Albani), che dal ponte Storto prosegue fino alla... - facebook.com facebook

A Lecco, con Matteo Salvini, abbiamo inaugurato il nuovo Ponte Manzoni che consente di attraversare il lago al fianco di quello storico, fluidificando l'ingresso in città, da sempre difficoltoso dal punto di vista viabilistico. Un'opera importantissima per il territorio x.com