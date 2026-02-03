Pomezia riscopre il Torvicello | tre giorni tra memoria mani e identità

Pomezia ha appena vissuto tre giorni dedicati a una tradizione radicata nella vita di chi vive questa zona. La comunità ha riscoperto il Torvicello, un momento che va oltre i libri e le spiegazioni, e che si trasmette di generazione in generazione. Durante l’evento, le persone si sono ritrovate a condividere storie, mani che lavorano e identità che si rafforzano. È stata una occasione per rievocare ricordi e rafforzare il senso di appartenenza.

Pomezia ha vissuto tre giornate dedicate a una tradizione che non nasce nei manuali, ma nella vita quotidiana di chi questo territorio lo ha costruito. La Masterclass del Torvicello, promossa dal Comune di Pomezia in collaborazione con ARSIAL, è stata un percorso umano prima ancora che gastronomico: un’occasione per restituire voce a una pasta che racconta la storia di una comunità e dei suoi gesti più autentici. Il Torvicello nasce da un impasto semplice solo in apparenza. È un mix di farine in cui la percentuale più significativa è quella di farro, cereale antico e popolare, coltivato dai contadini arrivati nel territorio durante la bonifica, affiancato dalla farina integrale e dalla farina 00.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

