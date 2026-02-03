In diverse città polacche spuntano scatole e frigoriferi posizionati sui muri delle strade. Sono i “food walls”, strutture lasciate aperte a tutti per donare cibo e combattere povertà e sprechi. Le persone possono prendere o lasciare cibo senza restrizioni, giorno e notte. È un modo semplice per aiutare chi si trova in difficoltà e ridurre gli sprechi alimentari. L’iniziativa sta crescendo, e diventa una soluzione concreta alle sfide dell’aumento dei prezzi e dell’insicurezza alimentare.

In sempre più città della Polonia stanno comparendo delle insolite strutture urbane che vogliono rappresentare una risposta concreta all’aumento del costo della vita e alla crescente insicurezza alimentare: si chiamano food walls e sono scaffali e frigoriferi integrati direttamente nei muri cittadini, accessibili a chiunque in qualsiasi momento del giorno e della notte. Il meccanismo è intuitivo: sugli scaffali sono lasciati ed esposti alimenti e beni di prima necessità come pane, cibi confezionati, verdure, pasti pronti, acqua e prodotti per l’igiene personale. Chi ne ha bisogno può prendere liberamente quello che serve, senza essere sottoposto a registrazioni, controlli o domande. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Polonia, scaffali e frigoriferi in strada per combattere povertà e sprechi: è l’iniziativa dei “food walls”

