Dopo la rinuncia ufficiale, il progetto del Polo della Moda è definitivamente archiviato. Massari conferma:

"A seguito della notizia di rinuncia, gli uffici – sotto il coordinamento dell’architetto Elisa Iori, si sono attivati anche attraverso numerosi incontri con la dirigenza del Max Mara Fashion Group, nonché con la società proprietaria delle aree, finalizzati ad individuare possibili ulteriori soluzioni. Le interlocuzioni non hanno tuttavia portato a concrete ipotesi risolutive ed in data 16 dicembre 2025 il presidente di Max Mara Fashion Group ha comunicato definitivamente la rinuncia del gruppo a proseguire il progetto". L’aria da ‘pietra tombale’ c’era già da settimane. Adesso c’è pure la conferma apertis verbis da parte del sindaco: la Cittadella della Moda non si fa, definitivamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polo della Moda: ora è game over. Massari: "Lo stop è definitivo"

