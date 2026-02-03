poliziotto ferma uomo in via rogoredo dopo tre arresti in tre giorni sparatoria scoppia

Una notte di tensione in via Rogoredo, dove un uomo è stato ferito da due colpi di pistola durante uno scontro con la polizia. La vicenda si è verificata domenica 1° febbraio, subito dopo che gli agenti avevano fermato un uomo già arrestato tre volte in tre giorni. La sparatoria ha scosso i residenti, ancora sotto shock per quanto accaduto. Gli agenti sono intervenuti per fermare il sospetto, che ha reagito con i colpi, ferendo se stesso e dando inizio a un inseguimento che si è concluso con l’ar

Un uomo è stato ferito da due colpi di pistola nella notte di domenica 1° febbraio a Rogoredo, durante una sparatoria con una pattuglia di poliziotto. L.W., 30 anni, è stato identificato come protagonista del conflitto, avvenuto in piazza Mistral, e ora ricoverato al Niguarda con gravi condizioni. Era già stato fermato tre volte in tre giorni, in seguito a minacce e a un tentativo di furto in stazione. Il 30 gennaio era stato notato con pietre e una catena, poi il 31 gennaio è stato intercettato alla Galleria delle Carrozze dopo aver minacciato un vigile urbano. Il giorno dopo, sempre in stazione, ha tentato un furto e ha mostrato atteggiamenti sconnessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo senza fissa dimora e con problemi psichiatrici è stato coinvolto in una sparatoria a Rogoredo.

Questa mattina a Rogoredo si è verificata una sparatoria tra la polizia e un rapinatore.

Sparatoria a Milano, aperto fascicolo: Procura indagherà poliziotto come atto dovutoL'indagine, affidata alla pm Simona Ferraiuolo e al procuratore capo Marcello Viola, dovrà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e il profilo del 30enne, non regolare in Italia, fermato ... adnkronos.com

Milano: poliziotto a pm, 'ho visto in faccia l'uomo a cui ho sparato per difendermi'Milano, 27 gen. (Adnkronos) - L'ho riconosciuto perché era una persona nota al commissariato. Lo chiamavano con lo pseudonimo di Zack. So che di recente era stato fermato da una volante del Commissar ... iltempo.it

Poliziotto libero dal servizio ferma un rapinatore in fuga - facebook.com facebook

IL POLIZIOTTO FINISCE GIÀ INDAGATO PER OMICIDIO VOLONTARIO. QUALCOSA NON TORNA Un soggetto punta una pistola contro gli agenti. Gli viene intimato più volte l’alt. Non si ferma. Un poliziotto spara per difendere i colleghi e se stesso. Giusto. Ha x.com