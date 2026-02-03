Poliziotto ferma uomo in via con cocaina | l’ha trovata in auto e si è scappato

La polizia di Reggio Emilia ha arrestato un giovane tunisino di 24 anni che ha tentato di scappare dopo essere stato fermato. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato 150 grammi di cocaina nella sua auto. L’uomo ha ignorato gli ordini e si è dato alla fuga, ma è stato subito raggiunto e fermato.

Un giovane tunisino di 24 anni è stato arrestato a Reggio Emilia dopo aver ignorato un controllo della polizia e fuggito in auto con 150 grammi di cocaina. L’uomo, che era in possesso di materiale per la confezione della droga, ha accelerato alla vista dell’alt. Alla fine è stato inseguito e fermato da una volante del 113, in un controllo effettuato in viale Ramazzini, in una serata di sabato. La fuga era stata causata dal timore di scoprire il possesso della droga, nonostante il controllo fosse stato effettuato con un motivo legittimo. Il ragazzo è stato identificato con il nome di A.B., originario della Tunisia, che è stato portato alla Questura per l’arresto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

