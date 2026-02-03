Poliziotto aggredito L’infanzia il caos di Torino il giaccone rosso | le due vite di Angelo l’invisibile

Questa mattina a Torino un poliziotto è stato aggredito durante un intervento di routine. L’aggressore, un uomo che sembrava agitato, ha iniziato a dare in escandescenze e ha cercato di colpire gli agenti. Alla fine, è stato fermato e portato in commissariato. L’episodio ha scosso la zona e riaperto il dibattito sulla sicurezza nelle strade della città.

Da Montelaterone, piccola frazione di Arcidosso sul Monte Amiata, il profilo che viene descritto è quello di un giovane riservato. Il riferimento è a Angelo Simionato, 22 anni, arrestato dalla Digos con l’accusa di aver preso parte all’aggressione dell’agente Alessandro Calista durante il corteo pro Askatasuna a Torino. Nel paese, secondo quanto riferito da alcuni residenti, il ricordo è legato soprattutto alla discrezione e a una presenza poco appariscente. Corteo Askatasuna, un arresto per l’aggressione al poliziotto. « Angelo è un ragazzo riservato ed educato. Un tipo tranquillo che non ha mai fatto male a nessuno. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Poliziotto aggredito. L’infanzia, il caos di Torino, il giaccone rosso: le due vite di Angelo “l’invisibile” Approfondimenti su Poliziotto Aggressione Scontri a Torino, almeno due arrestati e tre denunciati. La premier Meloni visita il poliziotto aggredito Gli scontri a Torino durante la manifestazione pro Askatasuna sono finiti con due persone arrestate e altre tre denunciate. Alessandro Calista dimesso, prognosi di 20 giorni per il poliziotto aggredito a Torino: come sta Alessandro Calista, l’agente di 29 anni del reparto mobile di Padova, è stato dimesso dall’ospedale dopo l’aggressione di sabato scorso a Torino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Poliziotto Aggressione Argomenti discussi: L'infanzia sull'Amiata, il caos di Torino: le due vite di Angelo l'invisibile, fermato per l'aggressione al poliziotto; Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; Scontri Torino, uno degli arrestati: Inorridito da aggressione ad agente; Poliziotto aggredito, Della Porta: La violenza antagonista è eversiva. Lo Stato reagisca con fermezza - isNews. Poliziotto aggredito. L’infanzia, il caos di Torino, il giaccone rosso: le due vite di Angelo l’invisibileIl ritratto che emerge tra i vicoli di Montelaterone, piccola frazione di Arcidosso inerpicata sull'Amiata, è quello di un’assenza più che di una presenza. thesocialpost.it L’infanzia sull’Amiata, il caos di Torino: le due vite di Angelo «l’invisibile», fermato per l'aggressione al poliziottoSimionato, 22 anni, in cella per l’agente pestato, era sconosciuto alla Digos. Gli insulti sui social. I genitori increduli: siamo brave persone, ci dispiace molto per quello che è successo ... corrierefiorentino.corriere.it Le parole di Alessandro Calista, il poliziotto aggredito dagli antagonisti a Torino - facebook.com facebook Lacrimogeni e teste spaccate: a Torino non c’è solo il poliziotto aggredito. Il racconto sui partecipanti feriti. Di Marco Franchi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.