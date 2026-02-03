Poliziotti feriti a Torino il post shock della consigliera comunale | Miracoli della sanità

Il clima a Torino si scalda ancora di più dopo le parole della consigliera comunale Flavia Gaudiano. La donna ha commentato gli scontri di sabato scorso, in cui due agenti di polizia sono rimasti feriti, con un tono molto polemico e sarcastico. La sua presa di posizione ha scatenato molte reazioni, alimentando il dibattito sulla gestione delle proteste e sulla sicurezza in città.

Il clima politico torinese si surriscalda drasticamente a seguito delle dichiarazioni di Flavia Gaudiano, consigliera comunale di sinistra a Rivalta, che ha scelto di utilizzare un tono fortemente polemico e sarcastico nei confronti di due agenti di polizia rimasti feriti durante gli scontri di piazza di sabato scorso. La vicenda ha preso il via dalla pubblicazione di una foto che ritraeva Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, appartenenti al reparto mobile, durante il loro ricovero presso l’ospedale Molinette. La consigliera ha messo in discussione la gravità delle lesioni riportate dagli operatori, scatenando una bufera mediatica che coinvolge le istituzioni locali e il dibattito sulla gestione dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Giorgia Meloni pubblica su Instagram il racconto della visita agli agenti feriti a Torino.

