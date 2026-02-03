Politica | Roberto Vannacci lascia la Lega L’annuncio arriverà da Bruxelles

Roberto Vannacci sta per lasciare la Lega. L'annuncio dovrebbe arrivare oggi da Bruxelles, dove l'europarlamentare e vicesegretario del partito si prepara a comunicare la sua decisione. La sua uscita dal partito era nell’aria da qualche tempo, e ora sembra essere arrivata l’ora. La notizia si diffonde tra i simpatizzanti e i membri del Carroccio, mentre Vannacci si appresta a fare chiarezza sulle sue intenzioni.

ROMA – Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Secondo quanto si apprende in ambienti del Carroccio, l’europarlamentare e vicesegretario del partito potrebbe dare l’annunci anche oggi, 3 febbraio 2026. Secondo fonti della Lega, “Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare”. Il team Vannacci all’Eurocamera si chiude nel silenzio: “Per ora non rilasciamo dichiarazioni”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Politica: Roberto Vannacci lascia la Lega. L’annuncio arriverà da Bruxelles Approfondimenti su Roberto Vannacci Roberto Vannacci lascia la Lega: annuncio imminente Roberto Vannacci lascia la Lega. Vannacci lascia la Lega: cronaca di un addio il cui annuncio ufficiale arriverà a breve Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roberto Vannacci Argomenti discussi: Vannacci pronto a fondare il suo partito, parola d'ordine remigrazione. Salvini: Fuori dalla Lega c'è il deserto; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Alta tensione nella Lega. Vannacci ci lascia? Vediamo se ha coraggio; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci. Roberto Vannacci lascia la Lega: annuncio imminenteRoberto Vannacci lascia la Lega. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel Consiglio federale del partito, in calendario a Milano nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio. tpi.it Ufficiale - Il Generale Roberto Vannacci lascia la Lega, l'annuncio di David Parenzo: Creerà una sua formazione politicaIl Generale Roberto Vannacci lascia la Lega, l'annuncio in diretta di David Parenzo: Era solo un'indiscrezione ma ora è ufficiale. Creerà una sua formazione politica. la7.it Il generale Roberto #Vannacci sarebbe pronto a lasciare la #Lega. L’annuncio è atteso nelle prossime ore. Oggi pomeriggio il Consiglio federale del partito. #Tg1 Carlo Maria Miele - facebook.com facebook Roberto #Vannacci è pronto a lasciare la #Lega. Secondo quanto si apprende in ambienti del carroccio, l'europarlamentare e vicesegretario del partito darà l'annuncio oggi. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.