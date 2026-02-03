La finestra di gennaio si chiude senza grandi colpi per Juventus e Milan. Entrambe le società si sono accontentate di rinforzi modesti, mentre l’Inter resta a guardare senza interventi. I soldi scarseggiano e le restrizioni hanno bloccato molte trattative, lasciando il campionato invariato rispetto alle aspettative.

Non è mai facile commentare il calciomercato invernale. Figuriamoci farlo. Soprattutto quando i soldi sono pochi e, a questo, si aggiungono i blocchi di mercato che nemmeno si pensava sarebbero arrivati. Basti chiedere al Napoli, per avere conferma: ha liquidità il club campione d’Italia di De Laurentiis, ma per una questione di ammortamenti del bilancio, il costo del lavoro allargato (il lordo, cioè, degli stipendi di tutta la prima squadra, staff incluso ) supera quello dei ricavi. Tradotto? Operazioni solo in prestito, che devono essere creative. E quindi eccoli, Giovane e Alisson. Prestiti dall’onere alto, resi possibili grazie alle cessioni di Lucca e Lang (che gravavano sul bilancio ma soprattutto sul rendimento della squadra), con diritti di riscatto a bonus tutti da confermare la prossima estate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pochi soldi e nessun botto. Si chiude il calciomercato invernale: Juve e Milan si “accontentano”, assente l’Inter

Approfondimenti su Calciomercato Invernale

L’Inter ha ufficialmente chiuso la sessione invernale di mercato.

Il calciomercato invernale si è concluso tra colpi di scena, qualche noia e molte bugie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calciomercato Invernale

Argomenti discussi: GPS DOCENTI 2026; Dal braciere dei Giochi nessuna scintilla di pace; Emergenza maltempo, la promessa di Salvini: Nessun euro sarà tolto alla Sicilia; Del Vecchio: Su Mps-Mediobanca non c'è mai stato nessun concerto.

Su cultura e turismo pochi progetti. E poi mancano i soldiSu cultura e turismo pochi progetti e soprattutto pochi soldi. A dirlo a chiare lettere è la lista civica Futura, composta da Francesca Crespini e Alice Amadori, che parlando a tutto campo dei due ... ilrestodelcarlino.it

Carnevale olbiese, stop alla festa: «Pochi soldi, ci fermiamo»Nessuna festa in piazza o sfilata in maschera, ad Olbia stop al Carnevale. A renderlo noto, con un breve comunicato, l’associazione Amici del Carnevale Olbiese, da 40 anni cuore pulsante dell’evento ... unionesarda.it

Don Peppino Orlando, pietrelcinese (in piedi dietro al santo), dopo tante “gomitate” di sollecitazione ricevute da Padre Pio, avviò i lavori tracciando una misera stradina con i pochi soldi in cassa. A Barbara Ward, la benefattrice che gli chiese a cosa stess - facebook.com facebook

META vuole i vostri soldi... e non pochi x.com