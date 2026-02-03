Il sindaco di Lagosanto, Cristian Bertarelli, apre il fuoco contro Natalini sul caso del reparto Pma dell’Ospedale del Delta. Bertarelli dice che non c’è nulla da ridere e smentisce qualsiasi leggerezza sulla questione. La polemica tra i due si infiamma, mentre la protagonista femminile si sente offesa dalle parole del politico. La situazione rimane tesa e al centro dell’attenzione delle cronache locali.

Il caso del reparto Pma dell’Ospedale del Delta sotto i riflettori delle ’Iene’, scende in campo Cristian Bertarelli (nella foto), sindaco di Lagosanto. Ed è scontro a distanza con Nicoletta Natalini, direttrice generale dell’Usl. "Sento il dovere – così il primo cittadino – di dare voce allo sgomento che attraversa la nostra comunità dopo la visione del servizio televisivo del programma ’Le Iene’. Siamo di fronte a un racconto umano e sanitario che scuote le coscienze nel profondo e che merita un’analisi che vada ben oltre le scuse di rito o le rassicurazioni burocratiche. Guardando quelle immagini e ascoltando le testimonianze delle pazienti, ciò che emerge è un quadro di una gravità inaudita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pma, scontro aperto tra Bertarelli e Natalini: "Non c’è nulla da ridere". E lei: "Sono offesa"

