Il sindaco di Lagosanto, Cristian Bertarelli, ha puntato il dito contro Nicoletta Natalini, direttrice generale dell’Usl. Durante una riunione, Bertarelli ha riferito che Natalini avrebbe risposto con una risata mentre si discuteva di un caso di scambio di embrioni al centro di procreazione assistita dell’ospedale del Delta. La vicenda ha acceso le polemiche e aggiunto tensione tra le istituzioni locali e la direzione sanitaria.

Il sindaco di Lagosanto, Cristian Bertarelli, ha accusato la direttrice generale dell’Usl della zona, Nicoletta Natalini, di aver reagito con una risata al momento dell’emergenza sanitaria legata a un caso di scambio di embrioni al Pma dell’ospedale del Delta. L’episodio è emerso dopo il servizio televisivo di “Le Iene” che ha portato alla luce un incidente medico grave, con conseguenze psicologiche e umane per le donne coinvolte. Bertarelli, in un comunicato, ha espresso il suo sgomento davanti a un evento considerato “di gravità inaudita”, ma soprattutto per la reazione della dirigente, che ha causato una forte reazione dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **PMA, l’inchiesta sulle sue responsabilità: “Non è un problema da ridere”**

Approfondimenti su Bertarelli Natalini

Il sindaco di Lagosanto, Cristian Bertarelli, apre il fuoco contro Natalini sul caso del reparto Pma dell’Ospedale del Delta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bertarelli Natalini

Argomenti discussi: Ferrara, Gianella (FdI): Fare luce sul centro di procreazione assistita dell’ospedale del Delta; Caso Pma al Delta, l'Azienda Usl replica alla Cgil: Sono emersi fatti di elevata gravità; Scandalo Pma. La dg Natalini a Le Iene: Nessun danno a embrioni e donne.

Commissione d’inchiesta Camera. Palagiano: La Pma deve entrare nei Lea. Il rapportoIn questo modo si renderebbe omogeneo tanto il servizio di Pma che il costo. Prevedere un costo unico per il rimborso contribuirebbe a ridurre la mobilità delle coppie. A dirlo è Antonio Palagiano ... quotidianosanita.it

Inchiesta centro Pma, due nuovi indagatiSi aggiungono due indagati all'inchiesta della Procura di Ferrara sul centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale del Delta di Lagosanto. Si tratta, spiegano fonti di stampa, di due ... rainews.it

L'inchiesta sulla frana di Niscemi prosegue: il procuratore Vella fa il punto sulle indagini e le possibili responsabilità. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

Niscemi, l’inchiesta sulla frana, le responsabilità e il futuro di una città che rischia di sparire. Il punto x.com