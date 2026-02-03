PlayStation Rewards potrebbe tornare con un nuovo programma?

Tra i giocatori di PS5 e PS4 torna a circolare l’ipotesi che Sony possa rilanciare PlayStation Rewards. Dopo mesi di silenzio, alcune voci sui forum e sui social indicano che il programma potrebbe tornare presto, anche se ancora niente è stato confermato ufficialmente. I fan sperano in nuove offerte e premi esclusivi, ma per ora resta solo un’indiscrezione.

Tra i giocatori PS5 e PS4 sta circolando una nuova ondata di speculazioni legate a un possibile ritorno di PlayStation Rewards. Tutto nasce dalla comparsa, nel corso del weekend, di una strana inserzione sul PlayStation Store, pubblicata da Sony Interactive Entertainment e dedicata a un’app dal nome Wallet Credits. L’app è apparsa contemporaneamente su diversi store regionali, ma senza fornire alcuna informazione concreta. Nessuna descrizione, nessuna immagine e nessun dettaglio sulle funzionalità. L’unico elemento certo è che può essere aggiunta alla wishlist ed è attualmente contrassegnata come “annunciata”, con una data di uscita ancora da definire. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - PlayStation Rewards potrebbe tornare con un nuovo programma? Approfondimenti su PlayStation Rewards Su Rai 1 potrebbe tornare un programma storico con Milly Carlucci: ecco di quale trasmissione si tratta PlayStation, Sony è pronta a lanciare un nuovo programma di ricompense? Sony si prepara a cambiare le regole del suo programma di ricompense su PlayStation. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. NEW UPDATE! FREE 5 STAR CHARACTER, FREE PULLS, SKINS & MORE - Zenless Zone Zero Ultime notizie su PlayStation Rewards Argomenti discussi: MySims potrebbe tornare con un nuovo gioco su PC e console, secondo un sondaggio di EA. PlayStation Rewards tornerà presto con un nuovo programma?I giocatori PS5 e PS4 stanno speculando sull’arrivo di un possibile nuovo programma PlayStation Rewards dopo la comparsa, nel weekend, di una misteriosa inserzione sul PlayStation Store. techgaming.it Un nuovo programma di ricompense per gli utenti PlayStation potrebbe essere in arrivo da SonyIn base ad alcuni movimenti sospetti visti su PlayStation Store, si potrebbe pensare che Sony stia puntando a un nuovo programma di ricompense per gli utenti PlayStation, dopo la chiusura delle PlaySt ... msn.com Sembrerebbe che Sony stia per lanciare un nuovo programma di ricompense per gli utenti che fanno acquisti su PlayStation. https://www.everyeye.it/notizie/sony-pensa-post-playstation-stars-arriva-programma-ricompense-857087.htmlutm_medium=Socia - facebook.com facebook Sony pensa al post PlayStation Stars: arriva un nuovo programma di ricompense x.com

