Playlist Altrecose a La Spezia

La presentazione del libro Playlist di Luca Sofri si è svolta a La Spezia. Il fondatore del Post ha raccontato come il volume raccoglie più di tremila canzoni, ognuna con una storia, e come queste musiche abbiano accompagnato momenti importanti della vita. La serata ha attirato molti appassionati di musica e lettori curiosi di scoprire aneddoti e ricordi legati alle canzoni.

Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist, volume di Altrecose: una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri – e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.🔗 Leggi su Ilpost.it Approfondimenti su Altrecose Playlist A Testo, il Premio Vero e il nuovo numero di Altrecose Oggi a Testo si alternano due eventi importanti. Non c’è Natale senza musica. La playlist di Eppen Il Natale si accompagna spesso a momenti di ascolto condiviso e intimo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Altrecose Playlist Argomenti discussi: Playlist,700 pagine di canzoni scelte e raccontate dal fondatore del Post Luca Sofri a Modena; I brani da ascoltare almeno una volta nella vita secondo Venerus e Rbsn; Spotify potrebbe ispirarsi a YouTube per migliorare i video. 27 gennaio – 1 febbraio 2026 (Salva il post & condividi ) MER 28/01 • APERI·SSU – aperitivo universitario @ssu_events • YOUR MOVE – food, drink & after @eden.events • Karaoke Night @casinettopetitot GIO 29/01 • Playlist (Altrecose) con Luca Sofri @s - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.