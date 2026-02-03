Playlist Altrecose a La Spezia

La presentazione del libro Playlist di Luca Sofri si è svolta a La Spezia. Il fondatore del Post ha raccontato come il volume raccoglie più di tremila canzoni, ognuna con una storia, e come queste musiche abbiano accompagnato momenti importanti della vita. La serata ha attirato molti appassionati di musica e lettori curiosi di scoprire aneddoti e ricordi legati alle canzoni.

Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist, volume di Altrecose: una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri – e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.🔗 Leggi su Ilpost.itImmagine generica

