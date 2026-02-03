Più di 30 progetti di documentario squadra arricchita e nuove partnership a Bio to B – Industry Days 2026

A Bologna torna Bio to B – Industry Days, l’appuntamento dedicato al mondo dell’audiovisivo. L’evento, organizzato da Biografilm con il supporto di Emilia-Romagna Film Commission, porta in fiera oltre 30 progetti di documentario. La manifestazione si è arricchita di una squadra più ampia e di nuove partnership, puntando a rafforzare il networking tra professionisti del settore.

Torna a Bologna Bio to B – Industry Days Doc&Drama, l’evento che Biografilm dedica al networking business-to-business tra professionisti dell’audiovisivo, in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission. La 13ª edizione si svolgerà l’8, 9 e 10 giugno 2026 alla Fondazione Cineteca di Bologna – Cinema Modernissimo, con un programma ricco di appuntamenti tra tutoring, presentazioni di progetti e nuovi format pensati per rispondere alle esigenze creative e produttive del settore. Bio to B si conferma un mercato di riferimento per le produzioni italiane ed europee di documentari character-driven, docuserie e biopic, offrendo uno spazio concreto di incontro tra autori, produttori, distributori, sales agent e stakeholder internazionali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Arriva Docs4Real - Nuovi sguardi sul territorio, il nuovo format nato dalla collaborazione tra Bellaria Film Festival – BFF Industry e Biografilm – Bio to B - Industry Days | Doc, con l’obiettivo di sostenere la crescita di nuove personalità autoriali del cinema del re - facebook.com facebook