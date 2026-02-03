Più bello dentro che fuori | viaggio nel Villaggio Olimpico di Milano tra sale videogame attenzione per i materassi e vista sui cantieri

Il Villaggio Olimpico di Milano si mostra in modo diverso rispetto alle immagini classiche. Dentro, ci sono sale videogame e spazi dedicati ai materassi, mentre fuori si vedono i cantieri ancora in lavoro. I visitatori possono scoprire un lato più vivo e concreto di questa struttura, lontano dai riflettori e dalle aspettative. La zona si anima tra giovani atleti e operai che continuano a lavorare per completare i dettagli finali prima dell’apertura ufficiale.

Riccardo Muti ha guidato un’improvvisazione musicale presso il carcere di Opera, coinvolgendo l’Orchestra Cherubini e i detenuti.

Durante il passaggio della fiaccola olimpica a Livorno per Milano-Cortina 2026, momenti di emozione e gratitudine hanno caratterizzato l'evento, culminando con le lacrime di Protti e Sabatini sul palco del villaggio olimpico.

