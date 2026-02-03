Un giovane allenatore sotto i 35 anni si prende la scena a Pisa, portando una ventata di novità nel calcio italiano. La sua nomina sorprende molti, considerando l’esperienza limitata, ma ha già dimostrato di saper gestire bene la squadra e di tenere alta la speranza di evitare la retrocessione. La sua presenza al timone cambia le carte in tavola e dà fiducia ai tifosi, che ora guardano con più ottimismo alla salvezza del Pisa in Serie A.

Pisa, 3 febbraio 2026 – Al netto del volo low-cost che collega Pisa a Stoccolma, il nesso più immediato fra la nostra città e la Svezia era, fino ad ora, la presenza del grande magazzino Ikea in zona Aurelia. Fino oggi, appunto. L’ingaggio dell’allenatore svedese Oscar Hiljemark, classe 1992 (il secondo allenatore più giovane della Serie A dopo Cuesta del Parma), più che rispondere al mero interrogativo «chi sarà il dopo Gilardino?» apre ulteriori domande: di chi parliamo e perché è stato scelto? E, ancor più difficile: ma questa è la scelta giusta? Ebbene, a quest’ultimo quesito è impossibile rispondere a priori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, sorpresa da Oscar: un Under 35 al timone per salvare la Serie A

Approfondimenti su Pisa Serie A

Il Pisa ha deciso di cambiare guida tecnica e ha scelto un nuovo allenatore.

Oscar Hiljemark torna in Serie B.

Ultime notizie su Pisa Serie A

Argomenti discussi: Chi è Oscar Hiljemark, l'allenatore che vuole il Pisa per sostituire Gilardino: ex giocatore di Palermo e Genoa; Altro che Giampaolo! Il Pisa punta su un allenatore a sorpresa: è un ex Palermo e ha 33 anni; Il Pisa ha scelto il nuovo allenatore, è lo svedese Oscar Hiljemark; Pisa, che sorpresa: scelto Hiljemark come nuovo allenatore al posto di Gilardino.

