Pisa cambia allenatore. Hiljemark prende il posto di Gilardino e si siede in panchina, mentre il club cerca di risalire in classifica. Dopo il no di Giampaolo, i dirigenti puntano su una pista estera per tirare fuori la squadra dalla crisi. In queste ore, l’ex giocatore svedese sta rescindendo il contratto con l’Elfsborg e si prepara a debuttare con i toscani.

I nerazzurri hanno provato a lungo a convincere Marco Giampaolo, ma l’ex Lecce sembra aver declinato le offerte dei toscani. Oggi la prima squadra riprenderà gli allenamenti in vista dello spareggio-salvezza di venerdì prossimo al Bentegodi contro l’Hellas Verona, che proprio oggi ha ufficializzato l’esonero di Zanetti. La seduta sarà diretta dal tecnico della Primavera, Matteo Innocenti. MERCATO – Nelle ultime ore è scoppiato il caso Lorran. Il brasiliano, arrivato l’estate scorsa, ha improvvisamente cancellato dalle sue pagine social ogni riferimento alla sua esperienza pisana. Il Pisa intanto ha annunciato “l’esito positivo della trattativa con la Società Aston Villa FC (Inghilterra) per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Iling-Junior, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: Hiljemark in panchina al posto di Gilardino. Dopo il no di Giampaolo. I colpi di mercato

Approfondimenti su Pisa Alberto

Il Pisa ha deciso di puntare su Andreas Hiljemark come nuovo allenatore.

La Pisa SC ha trovato il nuovo allenatore.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pisa Alberto

Argomenti discussi: Il Pisa sceglie Hiljemark: l'ex Palermo e Genoa in panchina per il dopo Gilardino; C'è un nome per il dopo Gilardino a Pisa, ed è una ex conoscenza della Serie A; Arriva dalla Svezia il nuovo allenatore del Pisa; Pisa, Hiljemark è il post Gilardino. Toscani sull'ex Juve Iling-Junior.

Pisa SC: Oscar Hiljemark è il successore di Gilardino sulla panchina nerazzurraLe ultime 36 ore nerazzurre sono scorse via in un turbinio di telefonate, incontri, suggestioni, proposte, rifiuti, fino ad approdare all'accordo che definisce il futuro prossimo dello Sporting Club: ... pisatoday.it

Pisa, scelto Hiljemark per la panchina: accordo vicinoIl Pisa ha scelto il sostituto di Alberto Gilardino, individuando in Oscar Hiljemark il profilo ideale per la propria panchina. Dopo il mancato accordo per Marco Giampaolo, i dirigenti nerazzurri hann ... fantacalcio.it

È Oscar Hiljemark il tecnico individuato dal Pisa Sporting Club per raccogliere l’eredità di Alberto Gilardino. Dopo ore di contatti e valutazioni, la dirigenza nerazzurra ha deciso di puntare sul 33enne allenatore svedese, attualmente sotto contratto con l’Elfsbor - facebook.com facebook

Oscar Hiljemark, chi è l'allenatore ex Palermo e Genoa vicino alla panchina del Pisa #SkySport #SkyCalciomercato #SkySerieA x.com