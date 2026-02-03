Piovono orecchiette! Il ritorno a Bari Vecchia di Cassano è tutto da ridere

Antonio Cassano è tornato a Bari Vecchia, il quartiere dove è cresciuto e ha iniziato a giocare a calcio. La sua visita ha fatto sorridere molti abitanti, che lo hanno accolto con entusiasmo. Cassano ha camminato tra le vie del quartiere, salutando i vecchi amici e rivivendo ricordi d’infanzia. La sua presenza ha riacceso l’orgoglio locale e portato un po’ di allegria tra le strade di sempre.

Antonio Cassano è tornato a Bari Vecchia, il quartiere dove è cresciuto da bambino e dove ha mosso i primi passi nel calcio. Nel video che sta facendo il giro dei social si vede Fantantonio accolto con entusiasmo da residenti e tifosi. L'ex Roma, Milan e Inter viene circondato dalle storiche signore delle orecchiette e parla in dialetto barese. Per lui e la moglie Carolina Marcialis una pioggia di pasta lanciata come segno di benvenuto. (Instagram@pucciocontent).

