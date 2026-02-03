Questa mattina Milano si sveglia sotto una coltre di nuvole e pioggia. La perturbazione arrivata oggi porterà pioggia intensa e disagio in città, soprattutto nelle prime ore. La giornata sarà caratterizzata da un clima instabile che durerà tutta la settimana.

Instabilità anche nel corso della settimana. Nel week end cieli più soleggiati Tempo instabile in settimana su gran parte della Lombardia, e anche a Milano. La prima perturbazione arriva oggi, martedì, e sarà intensa soprattutto nella prima parte della giornata. La seconda è attesa fra la mattina e il pomeriggio di domani, mercoledì. Instabilità fra giovedì e venerdì, poi un week-end più soleggiato. Lo spiega 3bmeteo. A Milano oggi 3 febbraio i cieli sono molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, che tenderanno a passare nel corso della giornata (sono previsti 5 mm). Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1047 m.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Pioggia

Milano si trova sotto una perturbazione atlantica che, secondo le previsioni di 3bmeteo, continuerà a portare pioggia e nuvole anche nei prossimi giorni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La capitale della ceramica Marocchina: Una città che resiste

Ultime notizie su Milano Pioggia

Argomenti discussi: Pioggia e nuvole su Milano: quando cambierà il tempo in città; Pioggia e nuvole nei prossimi giorni; Meteo: sole e nuvole si alternano sulla Liguria, martedì tornano pioggia e maltemp; Meteo Toscana, nuvole e pioggia nel fine settimana: le previsioni.

Meteo domani 3 febbraio: peggioramento sull’Italia con nuvole e piogge su molte regioni, anche neve a bassa quotaMeteo: domani 3 febbraio tempo instabile o perturbato con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord, neve a bassa quota specie al Nord-Ovest ... centrometeoitaliano.it

Meteo Italia – piogge e temporali su alcune regioni nel corso del weekend, prossima settimana rialzo termicoMeteo - Italia nel mirino del maltempo nel weekend con vortice sulle regioni del Sud, torna la pioggia al Nord a seguire con aumento termico ... centrometeoitaliano.it

Interludio pomeridiano... Nuvole sparse Odore della pioggia - Il gufo canta Kumo mabara Ame no kehai ya Fukuro naku Hisao 2026 - facebook.com facebook