Pioggia di iguane in Florida | l' incredibile effetto del grande freddo Rettili congelati caduti dagli alberi

La pioggia di iguane a Miami sorprende tutti: il freddo improvviso ha congelato i rettili, facendoli cadere dagli alberi. Domenica mattina, i residenti si sono trovati davanti a uno spettacolo insolito, con decine di iguane ghiacciate che si sono spinte a terra. La colonna di freddo che ha investito il Sud degli Stati Uniti ha colpito anche questi rettili, lasciandoli immobili e congelati tra i rami. Un fenomeno raro, che si ripete solo in condizioni di freddo estremo.
L’ ondata di freddo che ha colpito la Florida e in generale il Sud degli Stati Uniti ha dato origine domenica a un altro, sorprendente “fenomeno meteorologico”: dagli alberi di Miami e di altre località sulla costa hanno iniziato a piovere. iguane, stordite dal repentino cambiamento climatico. Temperature minime da record. Pur senza le abbondanti nevicate registrate nelle due Carolina, in Georgia, in Tennessee, in Kentucky e nella Virginia meridionale, la Florida ha fatto segnare in negativo valori termici da record. A Orlando la temperatura minima è scesa fino a -4 °C, il dato più basso registrato dai termometri nel mese di febbraio almeno dal 1923. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Un’ondata di gelo senza precedenti ha colpito la Florida, portando a una scena insolita: migliaia di iguane si sono staccate dagli alberi e sono cadute al suolo in stato di torpore.
La Florida sta vivendo un inverno inaspettato.
