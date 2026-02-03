Pietro Arese affaticato dopo il record del miglio | 3000 sottotono a Ostrava

Pietro Arese, dopo aver stabilito il record italiano sul miglio a Padova, ha corso i 3000 metri a Ostrava, ma non è riuscito a dare il massimo. Tre giorni dopo il record, l’atleta si è presentato in buona forma, ma si è fermato a metà strada, senza riuscire a ripetersi sui livelli di qualche giorno prima.

Pietro Arese si è rimesso in gioco tre giorni dopo aver firmato il record italiano sul miglio (3:54.64 a Padova), ma non è riuscito a esprimersi al meglio sui 3000 metri in occasione del Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). Il primatista nazionale della specialità al coperto (7:38.42 due anni fa a Metz) ha corso in maniera propositiva il primo terzo di gara sulla pista dell’impianto ceco, ma è poi progressivamente scivolato indietro. Il piemontese si era portato in seconda posizione dopo una serie di progressivi sorpassi all’esterno, ma la prima accelerazione del portoghese Isaac Nader lo ha un po’ tramortito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pietro Arese affaticato dopo il record del miglio: 3000 sottotono a Ostrava Approfondimenti su Ostrava Meeting Pietro Arese strapazza il record italiano del miglio! E Casoni toglie un primato a… Stefano Mei Pietro Arese rompe il primato italiano del miglio in sala. Arese parte forte: record italiano indoor nel miglio all’esordio stagionale Arese inaugura la stagione con un record italiano indoor nel miglio a Padova. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ostrava Meeting Pietro Arese affaticato dopo il record del miglio: 3000 sottotono a OstravaPietro Arese si è rimesso in gioco tre giorni dopo aver firmato il record italiano sul miglio (3:54.64 a Padova), ma non è riuscito a esprimersi al meglio ... oasport.it Noi c'eravamo! Rivediamo in VIDEO lo storico Miglio Indoor di Padova in cui sono caduti ben tre record italiani (Pietro Arese, Simone Valduga, Alessandro Casoni) - facebook.com facebook ATLETICA LEGGERA - Meeting indoor di Padova - Al suo debutto stagionale Pietro Arese sigla il nuovo record italiano del miglio col tempo di 3'54"64 (precedente 3'55"71 del 2023 da lui stesso detenuto)! x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.