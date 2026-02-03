Picchiati e scherniti Torino i racconti di chi era in piazza

La scena di sabato scorso a Torino ha lasciato il segno. Claudio Francavilla, con il volto insanguinato, è finito sotto i riflettori. È uno dei protagonisti delle proteste in piazza a sostegno di Askatasuna, e le sue immagini hanno fatto il giro dei social. La manifestazione si è trasformata in una guerriglia, con persone picchiate e schernite, e Francavilla si è ritrovato al centro di tutto, senza cercarlo.

Fotografi manganellati e identificati, giovani raggiunti dagli agenti fino in ospedale. «Sembrava il G8 di Genova nel 2001» Il volto insanguinato di Claudio Francavilla è diventato, suo malgrado, uno dei simboli della guerriglia durante la manifestazione in sostegno ad Askatasuna di sabato scorso. Francavilla ha raccontato a La Stampa di essere finito in mezzo a una carica pure essendo sceso in piazza pacificamente. Soccorso da due fotografi che chiedevano un'ambulanza alla forze dell'ordine, è rimasto sul ciglio della strada abbandonato per molto tempo.

