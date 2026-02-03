Pianura sotto la lente d' ingrandimento | raffica di controlli

I carabinieri di Napoli Bagnoli hanno passato al setaccio il quartiere di Pianura. Durante la notte, hanno controllato 115 persone, di cui 71 con precedenti penali. L’operazione è stata portata avanti con l’ausilio di motociclisti e unità cinofile, in una serie di controlli che non si sono fermati fino alle prime luci dell’alba.

Sono 115 le persone controllate, di cui 71 già pregiudicate. Questo il bilancio dei controlli effettuati nel quartiere Pianura, in serata e fino a notte fonda, dai Carabinieri della Compagnia Napoli Bagnoli, insieme ai motociclisti del nucleo radiomobile e al nucleo cinofili, che hanno setacciato strade e locali della zona. Al termine delle operazioni sono sette le persone denunciate.I primi denunciati sono due 21enni della zona, già noti alle forze dell’ordine. I giovani erano in sella a uno scooter e non si sono fermati all’alt dei Carabinieri. L’inseguimento è durato poco, con i motociclisti che in pochi minuti hanno raggiunto il mezzo e fermato i due.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Pianura Controlli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pianura Controlli

