Piantedosi | Violenza contro lo Stato dinamiche terroristiche Ora tutti condannino basta ipocrisie e coperture

Il ministro Piantedosi condanna senza mezzi termini la violenza scoppiata a Torino sabato scorso. Parla di una strategia criminale che richiama le dinamiche terroristiche della guerriglia. Chi ha partecipato sa bene cosa è successo, e ora serve la massima fermezza. Le forze dell’ordine stanno indagando per fare chiarezza.

Nessun dubbio sulla strategia criminale che richiama a dinamiche terroristiche della guerriglia di sabato a Torino. Un innalzamento dell’asticella del conflitto che sa di guerra allo Stato di fronte alla quale non sono accettabili distinguo e condanne timide. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nella informativa alla Camera dopo le violenze alla manifestazione pro Askatasuna riassume lo stato dell’arte, a partire dall’esito della ‘primissima attività di indagine’. E invita a una risposta di condanna ferma e unanime. “Sono state sottoposte a fermo 27 persone, 24 delle quali denunciate per resistenza a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, porto di armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Scontri a Torino, Piantedosi: «Livello scontro richiama dinamiche terroristiche. Corteo Askatasuna resa dei conti con lo Stato»

Gli scontri di sabato scorso a Torino hanno lasciato il segno.

Askatasuna, l’allarme di Piantedosi: "Scontro che richiama dinamiche terroristiche"

Questa mattina, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato alla Camera dopo i disordini di Torino e la manifestazione di Askatasuna.

