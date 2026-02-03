Piantedosi | Violenza contro lo Stato dinamiche terroristiche Ora tutti condannino basta ipocrisie e coperture

Il ministro Piantedosi condanna senza mezzi termini la violenza scoppiata a Torino sabato scorso. Parla di una strategia criminale che richiama le dinamiche terroristiche della guerriglia. Chi ha partecipato sa bene cosa è successo, e ora serve la massima fermezza. Le forze dell’ordine stanno indagando per fare chiarezza.

Nessun dubbio sulla strategia criminale che richiama a dinamiche terroristiche della guerriglia di sabato a Torino. Un innalzamento dell'asticella del conflitto che sa di guerra allo Stato di fronte alla quale non sono accettabili distinguo e condanne timide. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella informativa alla Camera dopo le violenze alla manifestazione pro Askatasuna riassume lo stato dell'arte, a partire dall'esito della 'primissima attività di indagine'. E invita a una risposta di condanna ferma e unanime. "Sono state sottoposte a fermo 27 persone, 24 delle quali denunciate per resistenza a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, porto di armi improprie, travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità.

